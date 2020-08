Danmark prioriterer velferd framfor klima i budsjettforslag

utenriks

Finansminister Nicolai Wammen understreka at regjeringa har fått langt mindre økonomisk handlingsrom som følgje av koronapandemien då han måndag la fram forslag til statsbudsjett for 2021.

– Framtida er uviss, derfor presenterer regjeringa eit koronabudsjett, sa Wammen på ein pressekonferanse og understreka at det no først og fremst gjeld å få landet gjennom krisa.

– Fleire danskar vil miste jobben sin. Nokre verksemder vil vri om nøkkelen. Det gjeld ikkje minst eksportverksemdene. For denne regjeringa er det hjarteblod å sikre danske arbeidsplassar, sa Wammen og slo fast at det dermed vil bli færre pengar til andre initiativ.

Han understreka òg at det må vere råd til velferd, og at det derfor «må tenkjast klokt» om klimamålet til regjeringa, som inneber 70 prosents reduksjon i drivhusgassane.

Same dagen vart det lagt fram tal som viser at det vil vere 43.000 fleire ledige i Danmark i 2020 enn året før.

– Krigskasse

I budsjettforslaget inngår 9,2 milliardar danske kroner som skal setjast av til tiltak som skal hjelpe økonomien tilbake på sporet i kjølvatnet av koronapandemien og nedstenginga tidlegare i år.

Wammen kallar løyvinga for ei «krigskasse», og seier at ho òg skal brukast til å betale for ein eventuell vaksine og til å hjelpe eksportbedrifter.

Regjeringa vil òg finansiere delar av budsjettet med lån, men lovar å føre ein ansvarleg finanspolitikk.

– Regjeringa vil bruke moglegheitene i budsjettlova fullt ut. Men vi går ikkje på kompromiss med ansvaret. Vi sikrar balanse i 2025 òg, seier finansministeren.

Kritikk frå støtteparti

På førehand har han åtvara støttepartia om at dei bør vere realistiske når det gjeld kva dei kan få igjennom i dei kommande budsjettforhandlingane.

Allereie før budsjettet vart lagt fram, gav De Radikale, SF og Enhedslisten klar beskjed om at dei ikkje er fornøgde med prioriteringane til den sosialdemokratiske mindretalsregjeringa når det gjeld grøn satsing.

– Det er fornuftig nok sett av milliardar til koronahandtering. Men klimakrisa er ei like stor krise, og vi kan slå fleire fluer i ein smekk ved å investere i grøn omstilling, som kan skape nye jobbar og nye moglegheiter, seier Sofie Carsten Nielsen frå det liberale sentrumspartiet De radikale.

(©NPK)