Danmarks finansminister: Den vanskelegaste økonomiske situasjonen sidan krigen

utenriks

Finansminister Nicolai Wammen understreka at regjeringa har fått langt mindre økonomisk handlingsrom som følgje av pandemien, og at budsjettet for 2021 først og fremst handlar om å få Danmark gjennom krisa.

– Framtida er uviss, derfor presenterer regjeringa eit koronabudsjett, sa Wammen på ein pressekonferanse måndag.

Han sa òg at det må vere råd til velferd, og at det derfor «må tenkjast klokt» om klimamålet om 70 prosents reduksjon i drivhusgassane.

Regjeringa legg òg opp til eit budsjettunderskot på 0,5 prosent.

