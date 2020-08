Fransk minister gir britane skulda for fastlåste brexitsamtalar

utenriks

Fire månader før britane formelt forlèt EU-samarbeidet står forhandlingane om det framtidige forholdet mellom unionen og øyriket framleis i stampe.

– Det er inga framdrift i forhandlingane på grunn av Storbritannias uforsvarlege og – ærleg talt – urealistiske haldning, sa Frankrikes utanriksminister Yves Le Drian i ein tale til ambassadørane i landet. Han føyer seg dermed inn i rekkja av leiande personar i EU som har kome med negative utsegner om forhandlingane.

EU og Storbritannia har svært knapt med tid, men begge sider påstår at dei ønskjer seg ein avtale som regulerer frihandel og det framtidige forholdet.

Så langt har det vore sju forhandlingsrundar, men få resultat å slå i bordet med. Etter den siste runden for halvanna veke sidan sa EUs sjefforhandlar, Michel Barnier, at det er lite sannsynleg at dei kjem i mål. Han sa det ofte kjennest som om dei går bakover, ikkje framover.

EU står fast på at semje om konkurransereglar og fiskeri må på plass først. David Frost, Barniers britiske motpart, meiner på si side at EU gjer det «unødvendig vanskelig å komme videre» ved å krevje at desse to hovudpunkta må vere avklarte før dei vil diskutere andre aspekt.

