utenriks

Den libanesiske regjeringa gjekk av etter den enorme eksplosjonen i Beirut i byrjinga av august.

No er det klart at det er fleirtal i nasjonalforsamlinga for Adib som ny statsminister, og måndag fekk han ansvaret for å danne ei ny regjering av presidenten i landet, Michel Aoun.

