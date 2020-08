Portland-ordførar maner til ro etter drap på høgreorientert mann

utenriks

Høgreekstreme og nasjonalistiske grupper har stort sett halde seg unna Portland dei siste månadene. Men det endra seg 15. august, då aktivistar med amerikanske flagg møtte opp i byen for å «stå opp mot innanlandsk terrorisme».

Omgrepet er ein referanse til dei omfattande demonstrasjonane og opptøyane som har prega Portland sidan afroamerikanaren George Floyd vart drepen under ein brutal politiarrestasjon i Minneapolis i mai.

Ei veke seinare støytte menn i militærliknande uniformer, somme utstyrte med rifler, saman med demonstrantar frå Black Lives Matter-rørsla, og fleire hadde skjold.

Denne helga enda konflikten med at ein kvit mann vart drepen – eit drap som også har skjerpa det politiske ordskiftet i USA med Portland-ordførar Ted Wheeler og president Donald Trump i hovudrollene.

Gir Trump ansvaret

Ordføraren i Portland, demokraten Ted Wheeler, nekta søndag å oppgi detaljar om drapet på Aaron «Jay» Danielson, som var medlem av den høgreorienterte gruppa Patriot Prayer. I staden bad han folk halde seg unna sentrum og avstå frå hemnangrep. Han kom samtidig med ein direkte appell til den amerikanske presidenten:

– President Trump, i fire år har vi måtta leve med deg og dei rasistiske angrepa dine på svarte menneske. Lurer du verkeleg på, herr president, kvifor dette er første gongen på fleire tiår at USA opplever dette valdsnivået? spurde Wheeler – før han sjølv gav svaret:

– Det er du som har skapt hatet og usemja.

Trump svarte straks med ei melding på Twitter.

– Ted Wheeler, den sprø, venstreradikale gjer-ingenting-demokrat-ordføraren i Portland, som har sett mykje død og øydelegging i byen sin medan han har hatt styringa, meiner at den lovlause situasjonen burde halde fram for alltid. Feil! Portland vil aldri komme seg med ein slik idiot som ordførar, skreiv Trump.

Svart 16-åring drepen

Ifølgje politisjefen i Portland, Chick Lovell, har etterforskarane enno ikkje kunna slå fast om drapet på Danielson var politisk motivert, eller om det handla om «slåsting mellom to mindre grupper» eller «eit problem mellom to personar».

Han har òg vist til at ein 16 år gammal afroamerikansk gut vart skoten og drepen i byen i veka som gjekk, og at heller ikkje omstenda rundt dette drapet er klarlagde.

Innbyggjarane i delstaten Oregon er hovudsakleg kvite, men i fleire tiår har delstaten vorte framstilt som svært liberal, særleg Portland, som er den største byen i delstaten.

Samtidig har den kvite nasjonalismen djupe røter i delstaten. På 1970-talet prøvde hatgruppa Aryan Nations å få folk til å flytte til den nordvestlege delen av USA for å danne ein eigen kvit stat. I 1988 vart ein etiopisk student banka i hel av tre skinheads, noko som førte til at det vart danna ei rørsle som stod opp mot nynazistar, kvit-makt-rørsla, og som av og til deltok i valdelege samanstøytar.

Høgreekstreme element

Gruppa Patriot Prayer vart grunnlagd av Joey Gibson, og omtaler seg sjølv som ei gruppe som kjempar for mellom anna ytringsfridom. Gruppa har også før vore i slagsmål med demonstrantar i Portland. I august i fjor slo Patriot Prayer seg saman med Proud Boys for å slåst mot medlemmer av den antifascistiske rørsla Antifa. Antirasismeorganisasjonen Southern Poverty Law Center reknar Proud Boys som ein hatorganisasjon.

Opprørspoliti greidde å halde gruppene frå kvarandre, men eit tital personar vart arresterte, og trestokkar, peparspray og knivar vart beslaglagde.

Patriot Prayer var blant gruppene som oppmoda folk til å delta i kolonnen på rundt 600 bilar som køyrde til Portland laurdag, mange av dei utstyrte med banner med støtte til Trump.

– Det var mykje større og meir organisert enn det eg har sett før. Det gjorde meg fortvila å sjå polariseringa som skjer rett framfor oss, seier Uber-sjåføren Jim Gullo.

Inga samling mot vald lenger

Då kolonnen kom til Portland, oppstod det gatekampar. Medan høgreorienterte aktivistar skaut med paintball-gevær frå lasteplana, skaut venstreorienterte demonstrantar fyrverkeri mot bilane og brann amerikanske flagg.

Det er berre eitt år sidan ordføraren i Portland samla ei brei gruppe med leiarar frå både næringsliv, politikk, religiøse samfunn og frivillige organisasjonar for å fremje den progressive profilen til byen. Der bad han alle som søkjar vald, om å halde seg unna.

Men på pressekonferansen på søndag vedgjekk han at det vil vere vanskelegare å få til ei liknande samling no fordi han har mista støtte frå mange av deltakarane, og somme krev at han går av.

– Det er den typen samling som vi saknar akkurat no. Vi har ikkje folkevalde eller organisasjonar som kjem saman for å ta avstand frå vald, fastslo Wheeler.

