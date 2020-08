Skulane i Europa opnar trass virusauke

utenriks

– Det er ei tikkande bombe, meiner David Rodrigo frå Salamanca i Spania. 41-åringen er talsperson for ei gruppe foreldre i byen. Han vil ikkje sende dei to sønene sine på sju og ni år på skulen når dei spanske skulane opnar igjen 4. september etter å ha vore stengde sidan mars.

For Spania kjempar no mot ei ny koronabølgje. Landet er no blant dei som har den raskaste spreiinga av viruset.

Munnbind på seksåringar

Regjeringa insisterer likevel på at elevane skal tilbake til klasseromma. Men alle over seks år må bruke munnbind. Ved smitteutbrot vil enkeltelevar eller klassar bli sette i karantene.

Over 10.000 mellombelse lærarar har vorte tilsette, det er færre elevar i kvar klasse, og det skal gjennomførast 100.000 antistofftestar på personalet, opplyser styresmaktene.

Det gjer ikkje Rodrigo mindre uroleg. Han peikar på at sjølv om barn sjeldan blir sjuke, kan dei smitte eldre og sårbare familiemedlemmer.

– Dei greier å halde sosial avstand i omtrent ti sekund, seier han.

Også fagforeiningane til lærarane kritiserer manglande løyvingar til koronatiltak og har varsla streikar neste veke.

Same bodskap

Samtidig kjem europeiske leiarar frå både det politiske høgre, venstre og sentrum med ein uvanleg samstemd bodskap: Sjølv under ein pandemi er det betre for barna å gå på skulen.

I Frankrike har statsminister Jean Castex lova å gjere «alt» for å få elevane tilbake på skulebenken, sjølv om talet på registrerte nye koronatilfelle er femdobla den siste månaden. Den britiske statsministeren, Boris Johnson, har kalla det ei «moralsk plikt» å opne skulane som planlagt i september.

I Tyskland opna skulane tidlegare denne månaden. Allereie har 41 av dei 825 skulane Berlin rapportert om virusutbrot, og tusenvis av elevar er sette i karantene rundt om i landet. Dei tyske styresmaktene er likevel fast bestemde på at ei ny stenging av skulane er uaktuelt.

– Vatn over hovudet

Italia har valt ein liknande strategi som Spania. Der er det gjort klart til skuleopninga 14. september ved å hyre inn 40.000 mellombelse lærarar og bestille 2,4 millionar ekstra skulebenker. Desse blir likevel ikkje leverte før i oktober, over ein månad etter at undervisninga har starta.

Også i Italia må barn over seks år bruke munnbind – men berre dersom det er umogleg å halde sosial avstand. Mange foreldre og lærarar lurer på si side på korleis ein skal greie å halde éin meters avstand på dei overfylte, gamle og ofte nedslitne skulane.

– Styresmaktene har teke seg vatn over hovudet, seier Cristina Tedesco, foreldrerepresentant for ein ungdomsskuleklasse i Verona.

Hellas har valt å gjere munnbind obligatorisk for alle skuleelevar. Der blir òg klassestorleiken avgrensa til maksimalt 17 elevar.

