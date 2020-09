utenriks

Det er det første kjende tilfellet i Danmark der ein person får påvist sjukdommen to gonger.

Avisa har vore i kontakt med fleire helseekspertar, som meiner det er sannsynleg at kvinna har vorte smitta to gonger. Ifølgje danske Sundhedsstyrelsen er sannsynet generelt sett svært liten for falske positive prøvesvar.

Tidlegare har ein ung mann i Hongkong fått påvist covid-19 to gonger på vel fire månader.

