Kina bruker koronaslegga i Xinjiang

Sidan midten av juli er det registrert 826 nye tilfelle av covid-19 i regionen, som ligg nordvest i landet. Kinesiske styresmakter har svart på utbrotet med å låse folk inne i heimane sine og innføre 40 dagars karantene. Dei som ikkje følgjer reglane, blir arrestert.

Den siste tida har tusenvis av innbyggjarar i Xinjiang klaga på sosiale medium over dei drakoniske tiltaka. I enkelte av innlegga, som ofte blir sensurerte, har dei lagt ved bilete av seg sjølv, lenkja med handjern til rekkverk og med ytterdørene bolta med metallstenger.

Tvungen medisinering

I tillegg blir mange innbyggjarar tvinga til å drikke ein tradisjonell kinesisk medisin. Nyheitsbyrået AP har intervjua fleire av dei, blant dei ei middelaldrande uigur-kvinne som vart arrestert av politiet og sett på ei celle med fleire titals andre kvinner.

Der vart ho tvinga til å drikke medisinen som gjorde henne både svak og kvalm, fortel kvinna, som sat fengsla i over éin månad.

Etter at ho slapp ut, blir ho oppsøkt av kommunetilsette éin gong om dagen og tvinga til å ta medisinen, trass i at ho fleire gonger har testa negativt. Nektar ho, truar dei med å arrestere henne på nytt, fortel kvinna, som ikkje vil ha namnet sitt på trykk.

Rammer uigurar

Nedstenginga av Xinjiang har no vart i 45 dagar og skal ha gått spesielt hardt ut over uigurane og andre muslimske minoritetar i regionen. Dei fleste av Kinas uigurar bur i Xinjiang, og Kina har ei rekkje gonger vorte skulda for overgrep mot folkegruppa. Over éin million uigurar skal ha vorte plassert i fangeliknande leirar.

Men også andre innbyggjarar klagar. Ein hankinesisk kvinne la nyleg ut eit bilete på sosiale medium som viser henne sjølv og ein helsearbeidar i verneutstyr som passar på at ho tek medisinen.

– Kvifor tvingar dei oss til å ta medisin når vi ikkje er sjuke, skriv ho i innlegget – som raskt vart sletta.

Også andre stader i Kina har det vorte innført strenge tiltak og nedstenging, mellom dei i Wuhan i Hubei-provinsen, der koronaviruset først oppstod. Frå desse stadene har det likevel ikkje komme rapportar om tvungen medisinering.

«100 prosent»

Kinesiske styresmakter grunngir tiltaket med at dei vil sikre helsa til innbyggjarane, men seier ikkje noko om kvifor tvungen medisinering ikkje er innført andre stader enn i Xinjiang. Samtidig seier styresmaktene at deltakinga i behandlinga i regionen «har nådd 100 prosent».

Heilt sidan starten av koronapandemien har den kinesiske regjeringa under president Xi Jinpings leiing prøvd å få befolkninga til å ty til tradisjonell kinesisk medisin.

Ekspertar påpeikar på si side at tiltaket i Xinjiang er utan sidestykke.

– Ingen av desse medisinane er vitskapleg bevist å vere effektive og trygge, seier den tidlegare biokjemikaren Fang Shimin, som no bur i USA.

