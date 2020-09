Minister: Russisk krenking av dansk luftrom er uakseptabelt

utenriks

Det amerikanske bombeflyet deltok i ei øving der B-52-fly flaug over alle dei 30 Nato-landa same dagen. 80 kampfly frå medlemslanda eskorterte dei strategiske bombeflya, som vart bygde for å bere atomvåpen.

Eit russisk kampfly vart sendt opp frå Kaliningrad og følgde det amerikanske flyet mot Bornholm.

– Det russiske Su-27-flyet frå Kaliningrad følgde B-52-flyet godt inn i dansk luftrom over øya og gjorde seg med det skuldig i ei alvorleg krenking av luftrommet i Nato-landet, opplyser Natos Allied Air Command.

Danske kampfly kom seg på vengene for å møta det russiske flyet, men det russiske flyet forlét området før dei danske rakk fram.

Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen reagerer kraftig på hendinga.

– Det er klart at krenkingar av dansk luftrom er uakseptable. Vi vil ta denne hendinga opp med russiske styresmakter for å unngå gjentaking. Russiske krenkingar av dansk luftrom har vore sjeldne, og oppmodinga til Russland er difor å vise fatning i samband med denne hendinga, seier ho.

– Episoden demonstrerer Russlands manglande respekt for internasjonale normer og luftrommet til dei allierte, seier den amerikanske generalen, Jeff Harrigian, som leier Natos Allied Air Command.

