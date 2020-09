Tegnell: Munnbind kan vere av verdi på lokalt nivå

utenriks

– I Europa ser vi ein auke av smittespreiinga. I Sverige ser vi derimot ut til å ha gått frå ei større til ei mindre smittespreiing, sa statsepidemiolog Anders Tegnell på ein pressekonferanse tysdag.

Han seier at på nasjonalt nivå vil tilrådingane om munnbind liggja på om lag same nivået ei stund til, men meiner dei vil ha eit tydeleg system for forskrifter på lokalt nivå.

– Det kan vera ei rolle for munnbind på lokalt nivå, sa Tegnell.

Samstundes peikar han på at munnbinda, dersom ein følgjer alle andre retningslinjer og tilrådingar, framfor alt vil ha ein symbolsk verdi.

