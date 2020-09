37-åring tiltalt for dobbeltdrap i Sverige

utenriks

Ifølgje tiltalen valde 37-åringen ut offera tilfeldig, og han gjennomførte begge drapa med forsett.

Drapa skjedde på Åsgatan 19. oktober 2004. Tilsynelatande heilt uprovosert vart ein åtte år gamal gut stukken ned bakfrå fleire gonger i det han hadde gått heimanfrå for å gå til skulen.

Mannen gjekk òg til åtak på ei 56 år gamal kvinne som var vitne til hendinga, med mange og kraftige stikk. Ho døydde like etter, heiter det i tiltalen.

Politiet sikra raskt fleire spor etter gjerningsmannen. Trass i at politiet hadde drapsvåpenet, fingeravtrykk og den blodige lua til mannen, i tillegg til at kvinna klarte å gi eit signalement på han før ho døydde, var etterforskinga resultatlaus i nesten 16 år.

9. juni i år kunngjorde politiet at 37-åringen hadde vorte arrestert.

Tiltalen byggjer på avhøyr og tekniske bevis. I avhøyr har mannen vedgått dobbeltdrapet, noko forsvararen hans kunngjorde etter at politiet hadde fått treff på DNA-et til mannen frå åstaden.

– Vi har avhøyrt han fire gonger. Han har fortalt det han hugsar frå hendinga. Sidan det snart er 16 år sidan, er det rimeleg at han ikkje hugsar alle detaljane, seier etterforskingsleiar Henry Jansén.

Ei rettsmedisinsk vurdering viser at mannen lid av ei alvorleg psykisk forstyrring, noko som også var tilfelle i gjerningsaugneblinken. Ifølgje Rättsmedicinalverket (RMV) inneber det at han ikkje kan dømmast til fengsel, men at han kan bli dømd til forvaring.

(©NPK)