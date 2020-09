Egede-statue vert ståande på Grønland

utenriks

Statuen skal ikkje flyttast éin meter frå plassen sin i Nuuk, slo kommunestyret fast på møtet på tysdag.

Det har vore mykje debatt om statuen etter at nokon tømde raud måling og skreiv ordet «avkoloniser» på både den og ein annan statue av Egede, som står ved Marmorkyrkja i København.

Debatten om statuen – og mannen – har kome i kjølvatnet av liknande debattar og protestar i mellom anna USA.

Kritikarane meiner at statuen er eit uttrykk for Danmarks historiske bakgrunn som kolonimakt. Statuen representerer kolonimakta og danskestyret, hevdar dei.

I ei folkeavstemming som vart avslutta 21. juli, svarte 62 prosent at dei vil behalda statuen i Nuuk. 38 prosent svarte at statuen må fjernast. Resultatet av avstemminga vart overlevert til kommunestyret, som altså tysdag slo fast at statuen blir ståande.

Hans Egede vart fødd i Harstad og levde frå 1686 til 1758. Han reiste til Grønland, der han jobba for å omvenda urfolket til kristendomen og starta koloniseringa av landet.

