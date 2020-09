Macron på statsbesøk i Irak

utenriks

Macron kjem rett frå Libanon, der han hadde vore i to dagar. Den franske presidenten sa at statsbesøket i Irak skal rette merksemda mot eit nytt initiativ i samarbeid med FN, men gav ingen fleire detaljar.

– Irak har lide mykje, fastslo Macron etter landinga.

Den irakiske kringkastinga Al-Sumaria fortel at Macron skal vere i Irak i nokre timar, men veit ikkje noko meir om besøket.

Det har vore store demonstrasjonar i Irak sidan oktober i fjor. Demonstrantane har kravd at regjeringa går av, at nasjonalforsamlinga blir oppløyst, og at det det politiske systemet i landet blir endra. Fleire hundre menneske har vorte drepne i opptøyane.

Statsministeren i landet, Mustafa al-Kadhimi, kunngjorde i juli at det skal haldast val på nasjonalforsamling i 2021.

(©NPK)