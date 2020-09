Munnbind og finlandshetter då terrorrettssak starta i Paris

utenriks

Angrepa på satiremagasinet Charlie Hebdo og ein jødisk supermarknad i den franske hovudstaden i januar for snart seks år sidan kosta 17 menneske livet. Dei tre gjerningsmennene vart skotne og drepne av politiet i to aksjonar 9. januar. Rettssaka som starta onsdag er mot dei som er mistenkte for å ha hjelpt dei.

Ti av dei fjorten tiltalte kom til retten med tung politieskorte og vart ført inn i glasbur på begge sider av rettssalen i Paris. Den ellevte mannen på tiltalebenken er lauslaten mot kausjon og kom til retten på eiga hand.

Ytterlegare tre personar, inkludert kona til ein av gjerningsmennene, er tiltalte, men kjem ikkje til å møte i retten. Dei blir antekne å ha reist til området IS kontrollerte i Nord-Irak og Syria. Rapportar har antyda at dei er døde, men dette er ikkje stadfesta, og det er framleis arrestordrar utskrivne mot dei.

Påbode med munnbind

Dommar Regis De Jorna opna saka med å gjere det klart at alle som er til stades i rettssalen, må bruke munnbind til kvar tid. Han minte òg om at rettsmøtet blir teke opp. Deretter bad han dei tiltalte stadfeste identiteten sin.

Tryggingstiltaka er omfattande rundt rettssaka. I tillegg til salen der saka skal førast, er det sett av tre rettssalar der offer, advokatar og media kan følgje saka via storskjerm.

Trykkar teikningar på nytt

Samtidig som rettssaka starta, kom det nyaste nummeret av Charlie Hebdo i sal. Magasinet markerer dagen med å publisere fleire kontroversielle teikningar av profeten Muhammed på nytt – teikningar som har skapt sinne blant muslimar mange stader i verda.

– Det er kjernen i Charlie Hebdos ånd: å nekte å gi slepp på fridommen, latteren vår og til med blasfemien vår, sa advokat Richard Malka på veg inn i rettssalen.

– Ikkje vêr redde, verken for terror eller for fridom, sa advokaten, som representerer satiremagasinet. Henvendt til journalistane utanfor retten sa han òg at offera for angrepet mot redaksjonen «døydde slik at de journalistar kan gjere jobben dykkar».

Antisemittisme

Ein annan bistandsadvokat seier han skulle ønske det antisemittiske aspektet fekk like stor merksemd som støtta til ytringsfridommen i etterkant av angrepa i januar 2015.

– Når du angrip ein kosherbutikk, slår du til mot folk sine daglegliv, kulturen og rituala deira. Dei visste at dei ville treffe jødar på det heilagaste og mest familieknytta tidspunktet i veka, sa Patrick Klugman. Han meiner dei tiltalte deler ein djup antisemittisme. Han avfeiar òg påstandar om at dei tiltalte berre har spelt små eller perifere roller.

– Dette er ikkje løpegutar. Utan dei som sit på tiltalebenken, hadde det ikkje vore nokon Coulibaly, seier han og viser til mannen som tok gislane i den jødiske supermarknaden, Amedy Coulibaly.

Kan få fengsel for livstid

Påtalemakta meiner gjerningsmennene fekk hjelp på alle stadium i planlegginga av angrepa som skjedde over tre dagar frå 7. til 9. januar, inkludert hjelp til å skaffe våpen. Dette blir spegla i tiltalen, som gjeld medverknad til terror for to personar og tilknyting til ei terrorgruppe for dei fleste av dei andre.

Medverknad er det mest alvorlege tiltalepunktet og kan gi livstid i fengsel, medan tilknyting til ei terrorgruppe kan gi fengselsstraffer på opptil 20 år.

Retten skal høyre forklaringar frå nokon av dei som overlevde dei to angrepa som var starten på ei islamistisk valdsbølgje som har kosta fleire hundre menneske livet. Til saman skal det førast rundt 150 vitne. Saka varer til 10. november.

(©NPK)