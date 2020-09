USA blir ikkje med på internasjonalt vaksinesamarbeid

utenriks

Trump-administrasjonen seier det til dels er fordi Verdshelseorganisasjonen WHO er involvert.

Covax blir leidd av WHO saman med vaksinealliansane Cepi og Gavi. Samarbeidet skal sørgje for at alle land skal få vaksinedosar samtidig, så dei kan delast ut til dei hardast ramma befolkningsgruppene.

Meir enn 170 land er i samtalar om deltaking i programmet. Blant dei som støttar det, er fleire av USAs historiske allierte, mellom anna Japan, Tyskland og EU-kommisjonen. Også Noreg har slutta seg til.

– USA vil halde fram med å samarbeide med dei internasjonale partnarane våre for å forsikre at vi kjempar mot viruset, men vi vil ikkje innskrenkast av organisasjonar som blir påverka av det korrupte WHO og Kina, seier talsmann Judd Deere i Det kvite hus til avisa.

