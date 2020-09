Fallande tillit til Löfvens koronahandtering

utenriks

Målinga, som er utført av Ipsos for Dagens Nyheter, viser at det no berre er 34 prosent som seier dei har tillit til Löfvens koronahandtering. I mai var delen 49 prosent.

Tilliten til både regjeringa elles og opposisjonen går ned, skriv avisa.

Svenskane har likevel framleis trua på Folkhälsomyndigheten og statsepidemiolog Anders Tegnell, som har vorte tilskriven ansvaret for Sveriges koronastrategi.

Mengda som har stor eller ganske stor tillit til Folkhälsomyndigheten har rett nok sokke 11 prosentpoeng sidan april, men han er framleis på 58 prosent.

For Tegnell har delen sokke frå 69 prosent til 63 prosent i tilsvarande periode.

Til saman har 5.820 personar i Sverige mista livet i samband med koronapandemien, ifølgje helsestyresmaktene. 84.532 personar har fått påvist koronasmitte i landet.

Til samanlikning har norske helsestyresmakter registrert 11.034 smittetilfelle og 264 dødsfall. Sverige har rundt dobbelt så mange innbyggjarar som Noreg.

