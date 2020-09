Populistar stadig mindre populære i Tyskland

utenriks

Det er ein markant nedgang frå førre gong undersøkinga vart gjord for to år sidan. Då svarte ein tredel at dei var villige til å stemme på ein person som stod for populistiske idear.

Allereie før koronapandemien lamma Tyskland og verda i vinter, var trenden synleg. Populistane nådde pop-toppen i 2018 og har vorte stadig mindre populære sidan då.

Støtta styresmaktene har fått for måten koronakrisa er handtert, har forsterka denne tendensen, meiner den private stiftinga Bertelsman Stiftung, som står bak undersøkinga.

I rapporten blir det likevel åtvara mot at høgrepopulistiske grupperingar kan bli meir radikaliserte jo mindre populære dei blir.

10.000 personar har delteke i undersøkinga.

