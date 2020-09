Trump oppmodar støttespelarar til å avleggje dobbel stemme ved valet

utenriks

Ifølgje Trump vil det vere ein god måte å teste om systema som skal motarbeide valfusk er «så gode som dei seier», tilsynelatande med tilvising til opposisjonen.

– La folk sende inn stemma og la dei gå og stemme etterpå. Om systema deira er så gode som dei seier at dei er, vil folk openbert ikkje vere i stand til å stemme, sa Trump ifølgje NBC News.

Det er ulovleg å stemme meir enn éin gong ved val.

Påstandar om valfusk

Trump har gjentekne gonger prøvd å så tvil om tryggingsrutinane rundt røysting via post, før eit val der rekordmange amerikanarar truleg vil stemme via post, på grunn av koronapandemien.

Trump hevdar at poststemming fører til utbreidd valfusk og er fordelaktig for Demokratane. Det finst likevel ikkje bevis for at poststemming gagnar nokon av dei to store partia.

Trump-administrasjonen og Republikanaranes nasjonalkomité har retta søksmål mot fleire delstatar som har teke grep for å gjere røysting via post meir tilgjengeleg før valet i haust.

Barr-intervju

Justisminister William Barr fremja òg påstandar om at røysting via post fører til valfusk i eit intervju med CNN onsdag kveld.

Ifølgje Barr er det fordi andre land kan sende inn tusenvis av falske stemmesetlar. Då han vart spurd kva han baserte påstanden på, svarte Barr at han «baserer det på logikk».

– Folk er bekymra for utanlandsk påverknad, og om vi bruker eit valsystem som delstatane først no prøver å innføre, opnar det døra for moglege forfalskingar, sa Barr.

