83-åringen har ein lungebetennelse i ein tidleg fase, men pustar på eiga hand, opplyser Zangrillo, som også jobbar på sjukehuset San Raffaele.

Legen legg til at undersøkingar har gjort dei optimistiske for at Berlusconi kan friskmeldast dei neste «timane og dagane».

Det er venta at Berlusconi blir på sjukehus i nokre dagar til. Partiet hans stadfesta 2. september at han hadde fått påvist covid-19. Sjukehusinnlegginga skal ha vore eit føre var-tiltak.

