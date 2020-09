EU-kommisjonen vil ha meir forståelege reiseråd

utenriks

– På grunn av pandemien har mange regjeringar innførte reiserestriksjonar. Men borgarane er ofte forvirra når det gjeld kvar dei kan reise og kva reglar som gjeld. Og som mange har erfart, så blir reglane endra ofte, seier EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen. Ho vil at medlemslanda skal ha ein felles innfallsvinkel så det blir lettare for folk å halde oversikt.

– Først foreslår vi ein felles fargeskala. Smittevernbyrået vårt ECDC vil kvar veke lage eit oppdatert kart, der kvart land eller region blir markert anten raud, gul eller grøn, fortel ho.

I tillegg ønskjer kommisjonen ein samordna måte å tenkje på når det gjeld restriksjonar for dei som kjem frå raude soner.

– Vi meiner ingen EU-borgarar bør nektast tilgjenge til eit anna land. I staden bør styresmaktene bruke testing og karantene. Testing er å føretrekkje for å gjere det lettare å reise. Det bør heller ikkje vere tvil om reglane som gjeld for grøne og oransje soner, seier von der Leyen.

Fleire kriterium

Kommisjonen vil farge regionar basert på ei vurdering av kor mange nye smittetilfelle det har vore per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane, kor stor del av nye testar som er positive og kor mange testar som er gjennomførte per 100.000 innbyggjarar den siste veka.

Forslaget er at det ikkje skal vere restriksjonar på reiser mellom område med færre enn 50 nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane eller dersom færre enn 3 prosent av nye testar er positive.

– Sidan mars har kommisjonen utvikla eit solid grunnlag for tilrådingar knytt til indre og ytre grenser. Dagens tiltak byggjer på dette, slik at vi kan dra full nytte av Schengen-området. Derfor vil vi ha eit klart system med grønt, oransje og raudt, i staden for eit kaleidoskop av individuelle tiltak, seier innanrikskommissær Ylva Johansson

Vil ha føreseielegheit

President von der Leyen understrekar at moglegheita til å røre seg fritt mellom EU-landa er ein av dei klaraste fordelane for innbyggjarane. Ho meiner forslaget vil gi meir stabilitet, føreseielegheit og klarleik for europearar.

Det er opp til kvart land å lage reglane sine for kven som kan komme inn, og kva tiltak dei må stelle seg til, så kommisjonen kan berre foreslå at landa følgjer eit einskapleg system.

