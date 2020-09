EU-parlamentarikarar ber om nye sanksjonar mot Russland

utenriks

Kravet kjem i kjølvatnet av forgiftinga av den russiske regimekritikaren Aleksej Navalnyj. I eit brev til EUs utanrikssjef skriv medlemmer av fleire ulike politiske grupper i parlamentet at dei krev ei «full og open etterforsking» av saka.

– Vi er ekstremt skeptiske til om russiske styresmakter er eigna og villige til å etterforske den verkeleg bakgrunnen for dette lovbrotet, skriv dei. Parlamentarikarane viser til drap på fleire personar som har vore kritiske til Russlands regjering, mellom anna Anna Politkovskaja og Sergej Skripal.

– EU må raskt få på plass sanksjonsmekanismen sin for menneskerettsbrot, slik at dei som står bak angrep på opposisjonelle og journalistar, blir stilte til ansvar, heiter det i brevet.

Navalnyj ligg i koma på eit sjukehus i Berlin, og tyske styresmakter seier at medisinske prøver beviser at han vart forgifta med den russiske nervegifta Novitsjok. Russlands regjering avviser å ha noko ansvar for saka.

EUs utanrikssjef Josep Borrell sa torsdag at unionen vil ha ein felles internasjonal reaksjon på saka, men reserverer seg for retten til «å ta passande skritt, inkludert restriktive tiltak».

Navalnyj-saka er òg tema for eit møte blant Natos ambassadørar fredag.

