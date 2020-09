Indiske fartøy hjelper til i sløkking av supertankarbrann

utenriks

– Ein av dei 23 besetningsmedlemmene om bord blir frykta å ha mista livet i brannen, medan dei andre har vorte redda, sa Indika de Silva, ein talsmann for Sri Lankas marine, fredag.

Besetninga på dei indiske og srilankiske fartøya har fått kontroll over brannen i ein del av den Panama-registrerte supertankaren, og held fram arbeidet med å sløkkje brann og avgrense oljeutslepp, opplyste han.

Supertankaren var på veg frå Kuwait til India med 2 millionar fat olje om bord då ein eksplosjon ramma fartøyet og det braut ut brann i maskinrommet torsdag morgon. Då var tankaren om lag 38 nautiske mil utanfor Sri Lankas søraustlege kyst.

Luftforsvaret opplyste torsdag at det var observert eit oljeutslepp frå supertankaren. Men de Silva sa fredag at hovudlagringsstanken til fartøyet var sikra og at alt blir gjort for å hindre at brannen spreier seg.

Samtidig opplyste srilankiske styresmakter fredag at dei har bede om internasjonal hjelp for å hindre all skade som eit oljeutslepp kan påføre miljøet i området.

