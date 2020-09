Medvitslaus mann og døde kyr funne etter forlis utanfor Japan

utenriks

Mannen vart funnen med ansiktet ned i sjøen, melde den japanske kystvakta fredag. Han skal ha vore om bord på lasteskipet Gulf Livestock 1, som kantra ved øya Amami Oshima sørvest for Japan onsdag.

Berre to personar er hittil redda frå skipet, medan den japanske marinen og kystvakta framleis leitar etter resten av mannskapet. I tillegg har kystvakta no funne ei rekkje døde kyr i sjøen. Skipet, som flaggar til Panama, skulle frakte 5.800 kyr frå New Zealand til Tangshan i Kina. Det er ikkje klart kvifor skipet sende ut nødsignal onsdag morgon.

Redningsoperasjonen har vorte vanskeleg av at området vart treft av restane av tyfonen Maysak, med kraftig nedbør og sterk vind.

