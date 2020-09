Stor dansk studie viser ingen samanheng mellom HPV-vaksine og sjukdom

utenriks

Konklusjonen er at det ikkje er nokon samband mellom vaksinen og symptom på kronisk utmattingssyndrom (ME).

I 2015 viste dansk TV 2 ein dokumentar der ei rekkje jenter og kvinner fortalde om symptom som trøyttleik, svimmelheit, hovudverk, konsentrasjonsvanskar, kvalme og smerter etter at dei hadde fått vaksinen. Etter dokumentaren sokk oppslutninga rundt vaksinen i Danmark, men den har sidan stige igjen.

SSI har følgt 1.375.737 jenter og kvinner frå 2007 til 2016, og ein fann 869 tilfelle av autonom dysfunksjon, som kan vere medverkande til ME. Men det var ingen samanheng mellom dette og vaksinen.

Også i Noreg gjorde FHI ei stor undersøking av dei første kulla som fekk tilbod om HPV-vaksinen. Funna frå studien vart publiserte i 2017, og heller ikkje her fann ein samanheng mellom vaksinen og auka risiko for ME.

