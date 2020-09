Britisk domstol avgjer lagnaden til Assange

utenriks

USA skuldar den i dag 49 år gamle australiaren for datainnbrot og spionasje, men heldt i fleire år tiltala mot han hemmeleg.

Våren 2019 vart det kjend at tiltala var på 18 punkt med ei samla strafferamme på opptil 175 års fengsel.

Bakgrunnen er offentleggjeringa til Wikileaks av hundretusenvis av graderte amerikanske dokument, mellom anna om USA si krigføring i Afghanistan og Irak.

Wikileaks offentleggjorde i 2010 òg eit opptak frå eit amerikansk kamphelikopter som tre år tidlegare drap elleve menneske i Bagdad, blant dei to Reuters-journalistar.

Den då 29 år gamle amerikanske soldaten og etterretningsanalytikaren Bradley Manning, lekte dokumenta og videoen. Han vart seinare arrestert og dømd til 35 år i fengsel.

Manning skifta seinare kjønn i fengselet og vart benåda av president Barack Obama i 2017.

Presse- og ytringsfridom

Støttespelarar og forsvararar av Julian Assange meiner at tiltala er politisk motivert og eit åtak mot ytringsfridomen.

– Journalistar og varslarar som avdekkjer ulovleg aktivitet gjort av selskap og styresmakter, og dessutan krigslovbrot som det Julian er tiltalte for, bør vernast mot straffeforfølging, seier forsvararen Jennifer Robinson.

Amerikanske styresmakter, som blir representerte av advokaten James Lewis under høyringa i London, er usamd.

– Ved å offentleggjere desse dokumenta i usladda form, utsette han truleg menneske – menneskerettsaktivistar, journalistar, advokatar, religiøse leiarar, dissidentar og familiane deira – for stor risiko for tortur og til og med død, sa han under den første høyringa i februar.

Høyringa vart då avbroten og utsett som følgje av koronapandemien, men måndag vart ho teken opp att i London. Det er sett av fire veker.

Fryktar sjølvsensur

Internasjonale journalist- og menneskerettsorganisasjonar har bede Storbritannia om å avslå kravet om utlevering og meiner at Assange ikkje vil få ein rettvis rettargang i USA.

– Dersom Julian Assange må for retten, kan det òg få øydeleggjande følgje for pressefridommen og føre til at redaktørar og journalistar driv sjølvsensur av frykt for hemn, seier leiaren for Amnesty International si verksemd i Europa, Nils Muiznieks.

Assange sjølv hevdar at han har fått eit tilbod om benåding frå president Donald Trump mot at han forsikra om at Russland ikkje var innblanda i hackinga av e-postane til det demokratiske partiet under presidentvalkampen i 2016. Det kvite hus nektar for å ha kome med eit slikt tilbod.

Lagt bort i Sverige

Høyringa som no går føre seg i Storbritannia, er berre siste kapittel i ei over ti år lang soge som byrja då Assange vart arrestert i London i 2010.

Arrestasjonen skjedde den gongen på krav frå Sverige, der Assange var ettersøkt, mistenkt for valdtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Assange vart lauslaten mot kausjon, men sette seg imot utleveringa og hevda at det heile var eit fordekt forsøk på å overlate han til USA.

Tilflukt i ambassade

Då den britiske høgsteretten fastslo at dei kunne utlevera han til Sverige, søkte Assange tilflukt i Ecuadors ambassade i London.

Der var han i sju år, heilt til Ecuador i april i fjor trekte tilbake vernet og overlét han til britisk politi. Same dag offentleggjorde USA tiltala mot han.

Sverige la nokre månader seinare bort saka mot Assange, men Wikileaks-grunnleggjaren sit framleis i Belmarsh-fengselet i London.

Høyringa som opna måndag, kan avgjere den vidare lagnaden til australiaren, men siste ord blir neppe sagt. Uansett utfall blir det venta at avgjerda til retten vil bli anka.

(©NPK)