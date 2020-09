EU førebur sanksjonar mot innanriksministeren i Kviterussland

utenriks

– Vi vart først samde om 14 namn, men mange land meinte det ikkje var nok. No har vi vorte samde om ytterlegare 31, seier ein EU-diplomat til Reuters. Den mest prominente personen på lista, som utanriksministrane i EU-landa etter planen skal vedta på eit møte 21. september, er innanriksminister Jurij Karajev.

Sanksjonane kjem etter det omstridde valet i landet og etter at styresmaktene har slått hardt ned på dei som demonstrerer mot det offisielle resultatet. Demonstrasjonen har fleire gonger samla over 100.000 menneske.

President Aleksandr Lukasjenko vart tilkjend over 80 prosent av stemmene og den sjette perioden som leiar for landet han har styrt i 26 år. EU-president Charles Michel har sagt at valet korkje var fritt eller rettvist eller oppfylte internasjonale standardar, og at unionen derfor ikkje kan akseptere resultatet.

Opposisjonskandidat Svetlana Tikhanovskaja vart tilkjend rundt 10 prosent av stemmene. Ho har gått i eksil i Litauen etter valet.

