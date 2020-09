Europol: Boom i narkotrafikken under koronapandemien

utenriks

Den europeiske politiorganisasjonen går ut frå at kriminelle gjengar nyleg har gått over til å i hovudsak smugle via sjøvegen etter at flytrafikken nærast har stoppa opp under pandemien.

Ifølgje Europol kjem det meste av kokainen til Europa via Nederland, Belgia og Spania.

I første halvdel av 2020 vart meir enn 25.000 kilo kokain beslaglagt i Rotterdam. Det er meir enn dobbelt så mykje som i same periode i fjor. Dei 34.000 kiloa som vart beslaglagde i den nederlandske byen i heile 2019 er det meste, på eitt år.

