India har passert Brasil i talet på koronatilfelle – berre USA har fleire

utenriks

India har no registrert over 4.204.600 smittetilfelle sidan pandemien braut ut medan Brasil har 4.137.600, ifølgje Worldometers tal måndag. Berre USA, med sine over 6,4 millionar smitta, har fleire tilfelle.

Det indiske helsedepartementet opplyste måndag òg om 1.016 nye dødsfall som følgje av koronaviruset. Totalt er 71.642 personar i India stadfesta døde som følgje av koronaviruset, 55.000 færre enn i Brasil.

Sjølv om India i over ein månad har vore det landet i verda med fleste nye stadfesta smittetilfelle, har regjeringa i landet pressa på for å gjenopne landet. Måndag starta enkelte av metrotoga i hovudstaden New Delhi å gå igjen.

