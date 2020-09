Johnson aukar presset før ny runde med EU-samtalar

utenriks

Søndag vart det klart at den britiske regjeringa denne veka vil leggje fram eit lovforslag som vil plukke frå kvarandre delar av avtalen dei gjorde før britane formelt gjekk ut av EU natt til 1. februar.

I forslaget, som er varsla onsdag, vil Johnson «eliminera rettskrafta i delar av utmeldingsavtalen», ifølgje Financial Times, som var først ute med nyheita. Dette skal mellom anna gjelde reglar for statsstøtte og tollavgifter i Nord-Irland, opplyser tre kjelder til avisa.

Kan øydeleggje forhandlingsrunden

Ei kjelde i den britiske regjeringa seier til The Guardian at planen er ein del av førebuingane på ei framtid utan nokon avtale med EU, noko som vil innebere nye handelshindringar for Nord-Irland. Eit viktig punkt i utmeldingsavtalen var å hindre at handelen og grensefridomen mellom britiske Nord-Irland og EU-medlemmen Irland må endrast. Kjelda seier til avisa at regjeringsforslaget truleg vil torpedere forhandlingsrunden mellom EU og Storbritannia som startar i London tysdag.

Dette blir den åttande formelle runden i forsøket på å kome fram til ein avtale om det framtidige forholdet mellom britane og unionen dei er på veg ut av. Storbritannia er framleis med på alle EU-ordningane dei var ein del av som medlem, men ved årsskiftet går overgangsperioden ut.

Tidsfrist

Så langt har det vore lita framdrift i samtalane, og det er særleg konkurransereglar og fiskeri som er vanskelege område. Sjølv om overgangsperioden varer ut året, har forhandlingssjef i EU sagt at ein avtale i praksis må vere klar innan utgangen av oktober for at EU-landa, Storbritannia og EU-institusjonane skal rekke å godkjenne han.

Måndag vil Johnson òg kome med ein frist for forhandlingane.

– Vi må ha ein avtale med dei europeiske venene våre innan EU-toppmøtet 15. oktober dersom den skal kunne tre i kraft innan året er omme. Så det er ingen grunn til å tenkje på tidslinjer som går forbi denne datoen. Blir vi ikkje samde innan det, kan eg ikkje sjå at det blir nokon frihandelsavtale, og det må begge partar akseptere, og så må vi gå vidare, heiter det i ei pressemelding om den planlagde utmeldinga til statsministeren.

– Eit godt resultat

Utan ein avtale vil Storbritannia ikkje ha nokon fortrinn i handelen med EU og må følgje dei generelle retningslinjene fastsett av Verdshandelsorganisasjonen. Landet vil då ha «eit handelsforhold med EU som er likt det Australia har», som Johnson formulerer det. Australia har heller ingen frihandelsavtale med EU.

– Eg vil seie tydeleg, slik vi har sagt frå byrjinga, at det vil vere eit godt resultat for Storbritannia. Vi vil ha full kontroll over eigne lover, reglar og fiskeområde. Vi vil ha fridomen til å inngå handelsavtalar med alle land i verda. Og vi vil tene stort på det, seier Johnson.

– Svært uklokt

Labour seier at regjeringa med det nye forslaget «truar med å gå tilbake på Storbritannias juridiske forpliktingar». Dei meiner regjeringa handlar ansvarslaust og at framtidige handelspartnarar og allierte ikkje vil sjå med blide auge på det som skjer.

Utanriksministeren i Irland, Simon Coveney, som var med på å forhandle fram utmeldingsavtalen som no er i fare, kritiserer lovforslaget. Han seier det vil vere «svært uklokt» å endre avtalen på noko vis.

(©NPK)