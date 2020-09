Kong Salman krev palestinsk stat

utenriks

Saudi-Arabia går inn for det arabiske fredsinitiativet frå 2002, noko som betyr at landa i den arabiske verda normaliserer forholdet til Israel i byte mot at Israel trekker seg frå områda som vart okkuperte i 1967, og dessutan at det blir oppretta ein palestinsk stat.

Saudi-Arabia anerkjenner ikkje Israel, men kunngjorde nyleg at opnar luftrommet sitt for kommersielle flygingar mellom Israel og Dei sameinte arabiske emirata.

I august vart Dei sameinte arabiske emirata dei tredje landet, etter Egypt og Jordan, til å etablere diplomatiske samband med Israel.

