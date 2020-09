Kreml: Skuldingane om russisk Navalnyj-forgifting er absurd

utenriks

– Forsøket på å knyte Russland til det som skjedde, er uakseptabelt, det er absurd, sa Peskov måndag.

Navalnyj ligg i koma på eit sjukehus i Berlin etter at han vart plutseleg sjuk på eit fly i Sibir 20. august.

Tyske styresmakter har opplyst at prøvar viser at Navalnyj vart forgifta med nervegifta Novitsjok. Støttespelarar av Navalnyj har uttalt at bruken av Novitsjok viser at berre Russland kan vere ansvarleg, noko styresmaktene i landet har nekta for.

Russiske styresmakter opplyser at Tyskland enno ikkje har delt funna.

– Vi ventar at informasjonen kjem dei neste dagane. Vi ser fram til det, sa Peskov.

