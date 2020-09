Legar fryktar fulle intensivavdelingar i Sør-Frankrike

utenriks

Marseille er den nest største byen i landet.

70 sengepostar ved sjukehus i Bouches-du-Rhone-regionen er reservert koronapasientar, og mellom 65 og 67 av dei er no opptekne.

Frankrike registrerer no over 5.000 nye smittetilfelle dagleg, og frykta aukar for at landet står overfor den andre smittebølgja.

Under den første smittebølgja låg opptil 270 koronapasientar samtidig på intensivavdeling i Bouches-du-Rhone-regionen.

Rundt 325.000 har fått påvist koronasmitte i Frankrike, som har registrert nærare 31.000 koronarelaterte dødsfall.

(©NPK)