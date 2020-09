Opposisjonelle i Kviterussland er frykta bortført

utenriks

Alle dei tre som no er sakna, sit i det såkalla koordineringsrådet, som er oppretta av opposisjonen for å leggje til rette for forhandlingar med president Aleksandr Lukasjenko om overføring av makta etter det omstridde valet i landet sist månad.

Eit vitne seier Kolesnikova vart sett i ein minibuss i hovudstaden Minsk og køyrd bort av uidentifiserte personar. Forsvinninga skjedde etter at det søndag var ein ny masseprotest der rundt 100.000 menneske kravde at presidenten går av. Lukasjenko vart tilkjend sigeren og rundt 80 prosent av stemmene i valet.

Demonstrasjonen i Minsk og fleire andre byar søndag skjedde sjølv om styresmaktene hadde åtvara om at det ville få konsekvensar for dei som deltok. Innanriksdepartementet seier 633 personar vart arresterte.

– Terrormetodar

Kollegaer fryktar at Kolesnikova, som førre veke kunngjorde grunnlegginga av eit nytt opposisjonsparti, og dei to andre rådsmedlemmene er bortførte for å dempe protestane. Rådet fordømmer det dei beskriv som «terrormetodar brukt av regjeringa, i staden for dialog med samfunnet».

– Slike metodar er ulovlege og vil berre forverre situasjonen, gjere krisa djupare og føre til ytterlegare protestar, skriv rådet i ei fråsegn.

Innanriksdepartementet seier dei ikkje har sett Kolesnikova i varetekt, og ifølgje nyheitsbyrået RIA etterforskar politiet i Minsk om ho har vorte bortført. Tryggingspolitiet KGB har så langt ikkje sagt noko om saka.

– Vi lèt oss ikkje stoppe

Utanriksministeren i nabolandet Litauen, Linas Linkevicius, seier Kolesnikovas forsvinning er ein del av innsatsen til den kviterussiske regjeringa for «kynisk å eliminere» leiarane for demonstrasjonen «éin etter ein». Han krev at Kolesnikova blir sett fri umiddelbart.

Svetlana Tikhanovskaja, som stilte opp mot Lukasjenko i valet og vart tilkjent rundt 10 prosent av stemmene, flykta til nettopp Litauen, der ho lever i eksil. Ho seier Kolesnikovas forsvinning er eit nytt forsøk frå styresmakta på å true opposisjonen.

– Dette er eit forsøk på å spolere arbeidet i koordineringsrådet, men vi lèt oss ikkje stoppe. Jo meir dei prøver å skremme oss, jo meir vil folk gå ut i gatene. Vi vil halde fram kampen for å få frigitt politiske fangar og for eit nytt og rettferdig val, seier ho.

EU-sanksjonar

Måndag melder Reuters at Kviterusslands innanriksminister Jurij Karajev er blant dei 31 tenestemennene EU planlegg å innføre økonomiske sanksjonar mot etter uroa i landet.

– Vi vart først samde om 14 namn, men mange land meinte det ikkje var nok. No har vi vorte samde om ytterlegare 31, seier ein EU-diplomat til nyheitsbyrået. Lista skal etter planen vedtakast av utanriksministrane i EU-landa på eit møte 21. september.

EU seier valet i Kviterussland verken var fritt eller rettferdig og aksepterer ikkje det offisielle valresultatet, som gir Lukasjenko ein ny periode ved makta i landet han har styrt i 26 år.

