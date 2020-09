Saudi-Arabia opphevar dødsdommar for Khashoggi-drapet

utenriks

Tre andre er dømde til fengselsstraffer på mellom sju og ti år, opplyser den øvste påtalemakta i kongedømmet ifølgje statlege medium.

Den regimekritiske saudiarabiske journalisten vart drepen etter at han gjekk inn i konsulatet til heimlandet i Istanbul 2. oktober 2018.

Ingen av dei åtte som stod tiltalte i saka, er namngitte etter det som blir beskrive som ei endeleg rettsavgjerd. Dødsdommane frå desember i fjor vart erstatta av fengselsstraffer etter at Khashoggis son i vår sa at familien har tilgitt dei som drap faren.

Sonen bur i Saudi-Arabia og har fått økonomisk kompensasjon frå hoffet etter drapet på faren.

Frirettsavgjerder

FNs spesialrapportør for menneskerettar fordømmer den såkalla benådinga som ein «parodi på rettferd».

Også rettsprosessen i desember møtte kraftig kritikk frå menneskerettsgrupper etter at to av kronprins Mohammed bin Salmans øvste rådgivarar vart frikjende.

Leivningane av Khashoggi har aldri vorte funne, og drapet vakte kraftige reaksjonar både i Tyrkia og elles i verda. Amerikansk etterretning har konkludert med at drapet vart beordra av Saudi-Arabias kronprins, som er den reelle leiaren i landet. Det nektar for styresmaktene, som hevdar at dei saudiarabiske agentane som drap Khashoggi, handla på eiga hand.

Forloving

Før Khashoggi vart drepen, hadde han skrive kritiske artiklar om Mohammed bin Salman for Washington Post. Han hadde budd i eksil i USA i rundt eitt år medan kronprinsen slo hardt ned på menneskerettsaktivistar, skribentar og kritikarar av Saudi-Arabias øydeleggjande krig i Jemen.

Khashoggis ærend i konsulatet i Istanbul var å skaffe papira han trong for å gifte seg med si trulova, som venta på han utanfor. Inne i bygningen vart 59-åringen kvelt i hel og deretter partert av ei gruppe på 15 agentar inne i konsulatet, ifølgje tyrkiske styresmakter.

