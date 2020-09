Unntakstilstand og varmerekordar i eit brannherja California

utenriks

Unntakstilstanden gjeld for fylka Fresno, Madera, Mariposa, San Bernardino og San Diego, opplyser guvernør Gavin Newsom.

Årsaka er den såkalla Creek Fire, som starta fredag og raskt vaks til 18.210 hektar og førte til evakuering og stengde vegar i området rundt Fresno sentralt i California, skriv Reuters.

Over 200 personar måtte søndag evakuera med helikopter nord for Fresno. Same dag var det varmerekordar i Woodland Hills, som ligg i Los Angeles fylke, og i byen Paso Robles. Temperaturen steig til 49,4 og 47,2 grader celsius.

