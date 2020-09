Australske journalistar henta heim frå Kina etter diplomatisk dragkamp

utenriks

Michael Smith frå Australian Financial Review (AFR) og Bill Birtles frå kringkastaren ABC vart henta ut av Kina etter at kinesiske styresmakter kravde forhøyr i samband med ei nasjonal tryggingssak, melder begge medium.

Kina-korrespondentane vart nekta å forlate landet før dei hadde svart på spørsmål om den australsk-kinesiske Tv-verten Cheng Lei, som dei held att, og som er «under overvaking» i Kina, melder AFR. Cheng har jobba for den engelskspråklege statlege TV-kanalen CTGN i Kina i åtte år.

Oppsøkt av politiet

Kinesisk politi oppsøkte heimane til journalistane onsdag førre veke og forlangte at dei svarte på spørsmål og opplyste at dei var nekta utreise frå landet, skriv ABC.

Smith og Birtles oppheldt seg deretter fire dagar ved australske diplomatiske stasjonar i høvesvis Shanghai og Beijing medan diplomatar forhandla med kinesiske styresmakter.

Begge fekk lov til å forlate Kina måndag etter å ha gått med på å la seg avhøyre.

– Det er veldig skuffande å reise heim under slike omstende, og det er ein lette å vere tilbake i eit land med eit reelt rettsvesen, sa Birtles då han landa i Sydney tysdag.

USA: Kina truar utanlandske journalistar

Òg amerikanske journalistar har den siste tida møtt utfordringar i Kina. Ifølgje organisasjonen for internasjonale journalistar i Kina, The Foreign Correspondents' Club of China (FCCC), har minst fem journalistar frå mellom anna Wall Street Journal, CNN og Bloomberg vorte nekta pressekort i Kina, melder nyheitsbyrået AFP.

Journalistane er avhengige av pressekortet for å kunne jobbe og bu i landet.

– Kina har ei fleire tiår lang historie med å true, sjikanere og utvise amerikanske og andre internasjonale journalistar, seier Morgan Ortagus, talsperson for USAs utanriksdepartement i ei fråsegn via den amerikanske ambassaden i Beijing.

Tilhøvet mellom USA og Kina har tilspissa seg som følgje av usemjer knytt til handel, situasjonen i Hongkong, handteringa av koronaviruset og teknologi.

Ifølgje FCCC har Kina utvist 17 internasjonale journalistar i første halvdel av 2020.

Kina hevdar på si side at dette er ein reaksjon på at USA har redusert visumperioden for kinesiske journalistar til berre 90 dagar.

