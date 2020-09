Iran med ny tiltale mot britisk-iransk kvinne

utenriks

Det svekkjer håpet som familien og andre støttespelarar har hatt om at ho snart vil bli lauslaten, slik at ho kan vende tilbake til Storbritannia.

Zaghari-Ratcliffe har allereie vore i fengsel og husarrest i over fire år etter at ho vart arrestert på flyplassen i Teheran saman med den vesle dottera si i april 2016. Ho var då på veg ut av landet etter å ha besøkt slektningar i Iran. På det aktuelle tidspunktet jobba ho for Thomson Reuters Foundation – ein del av medieorganisasjonen som driv med ideelt arbeid. Ho vart dømd til fem års fengsel for oppvigling, noko ho har nekta seg skuldig i.

Då straffa var nesten ferdigsona, fekk Zaghari-Ratcliffe i vår permisjon frå fengselet og vart sett i husarrest på grunn av pandemien. Det gav håp om at ho snart kunne vende heim til Storbritannia.

Tysdag fekk ho beskjed om å møte i retten saman med advokaten sin for å få kunngjort ei ny tiltaleavgjerd, ifølgje nettsida til den iranske statskanalen, Iribnews.

Nettsida skriv ikkje kva ho er tiltalt for eller når rettssaka skal byrje, men ifølgje ein britisk parlamentarikar, Tulip Siddiq, har Zaghari-Ratcliffe fått beskjed om at rettssaka byrjar søndag.

– Eg veit mange menneske er bekymra for korleis ho har det, og eg vil halde alle oppdaterte når vi har meir informasjon, seier Siddiq, som er med i kampanjen #FreeNazanin.

Så seint som i august uttalte mannen hennar, Richard Ratcliffe, at han frykta at iranske styresmakter planla ei ny rettssak mot henne.

(©NPK)