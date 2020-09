utenriks

To syriske flyktningar har testa positivt for koronaviruset, opplyser FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) tysdag.

Viruset er aldri tidlegare påvist verken i Azraq eller andre flyktningleirar i Jordan.

– Det er ei påminning om at alle har vorte ramma av denne epidemien, og at løysingar bør finnast gjennom internasjonal solidaritet og samarbeid, skriv UNHCR.

Jordan har teke imot over 1,2 millionar syriske flyktningar. 125.000 av dei bur i leirar.

(©NPK)