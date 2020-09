Kviterussland i opprør: Solberg møter opposisjonsleiar

utenriks

Solberg (H) besøkjer tysdag Kviterusslands naboland Litauen, der den kviterussiske opposisjonsleiaren Svetlana Tikhanovskaja har opphalde seg i eksil sidan 11. august.

Den norske helsingforskomiteens Berit Lindeman meiner møtet er eit sterkt diplomatisk signal.

– Det er viktig at Solberg understrekar at Noreg ikkje anerkjenner valresultatet frå 9. august, og at Noreg krev nye, frie og konkurransedyktige val, seier ho.

– Lukasjenko har mista legitimiteten sin både gjennom valfusk og dei grove og gjentekne overgrepa han har gjort mot eiga befolkning, seier Lindeman.

President Aleksandr Lukasjenko hevdar han fekk 80 prosent av stemmene, men presidentvalet har ikkje vorte internasjonalt anerkjende. Tikhanovskaja vart tilkjent 10 prosent av stemmene.

Tre krav

Helsingforskomiteen stiller tre krav til Solberg før ho møte Tikhanovskaja:

* Vis solidaritet med kviterussarane.

* Dokumentér overgrepa.

* Kjemp mot straffridomen.

Tusenvis av journalistar og demonstrantar er arresterte som følgje av demonstrasjonane i landet, og mange av dei fengsla har opplevd tortur, valdtekt og grov vald, ifølgje Helsingforskomiteen.

Minst fire aktivistar har mista livet, og det er fleire enn ti personar ein ikkje kan gjere reie for etter at dei har vorte sett i varetekt, skriv gruppa vidare.

– Vi må no gjere alt vi kan for å vise at vi følgjer med på kva som skjer i Kviterussland, seier Lindeman, som er leiar for Helsingforskomiteens avdeling for Europa og Sentral-Asia.

Overtok etter mannen

37 år gamle Svetlana Tikhanovskaja vart presidentkandidat først etter at ektemannen Sergej Tikhanovskij vart arrestert og nekta deltaking i valet.

Etter valet erklærte ho seg som rettmessig vinnar og skulda Lukasjenko for valfusk. Tikhanovskaja har kalla demonstrasjonane dei siste vekene ein «fredeleg revolusjon».

– Kviterussland har vakna. Vi er ikkje lenger opposisjonen. Vi er fleirtalet no, sa ho i ein tale til EU-parlamentet.

Solberg beskriv Tikhanovskaja som ein frontfigur for protestane.

– Ho maner til dialog og ei fredeleg løysing på situasjonen, sa ho til NTB nyleg.

– Folkemengda som dag etter dag går på gatene i Minsk og andre byar i Kviterussland, viser kor djupt ønskte om endring og ei demokratisk utvikling stikk i det kviterussiske folket, ifølgje Solberg.

Hardt ut

Den norske regjeringssjefen la ikkje fingrane imellom då ho nyleg tok opp situasjonen.

– Situasjonen i Kviterussland er dramatisk. Omfattande valfusk og sidan brutal politivald mot demonstrantane som protesterer mot valet, er eit opprørande syn, skreiv ho på sin eigen blogg 16. august.

Måndag kom det meldingar om at opposisjonspolitikar Maria Kolesnikova skal ha vorte ført bort av uidentifiserte personar i Minsk. Samtidig skal det vere umogleg å få kontakt med to andre aktivistar.

Alle tre sit i det såkalla koordineringsrådet, som er oppretta av opposisjonen for å leggje til rette for forhandlingar med Lukasjenko om maktoverføring.

Helsingforskomiteen jobbar saman med kviterussiske aktivistar med å dokumentere overgrepa som no går føre seg. Samtidig krev Lindeman at Noreg tek initiativ til at dei ansvarlege blir straffeforfølgde internasjonalt, viss ikkje Kviterussland sjølv gjer det.

