Over 70 familiar flytta frå Al-Hol-leiren

utenriks

Det dreier seg om kvinner og barn som blir anteke å ha hatt ei tilknyting til IS, og som vart internert i leiren etter offensiven mot jihadistgruppa. Ifølgje kurdiske styresmakter skal familiane rehabiliterast.

Sidan juli er 76 familiar flytta frå Al-Hol leiren til Roj-leiren, opplyser Sheikhmous Ahmed til nyheitsbyrået AFP tysdag.

Dei skal sjølv ha bede om å bli flytta, og dei skal òg ha uttrykt anger over at dei slutta seg til IS, seier han.

Ahmed gir ikkje opp kor personane kjem frå, men kurdiske styresmakter har tidlegare sagt at bebuarane i Al-Hol-leiren kjem frå rundt 50 ulike land, blant dei Noreg.

Hjelpeorganisasjonar har gjentekne gonger åtvara om forferdelege forhold i leiren, der over halvparten av dei 65.000 bebuarane er under fem år.

– Roj-leiren har vorte utvida i samordning med FN, seier Ahmed og legg til at også den internasjonale koalisjonen har vore involvert i overflyttinga.

– Dei har bede om å få reise tilbake til landa sine og bli reintegrert i samfunnet, og dei har vist anger, seier han.

Ifølgje Ahmed er det venta at til saman 395 familiar blir flytta frå Al-Hol til Roj. Der vil dei kunne få sitt eige telt, men kvinnene har ikkje lov til å gå med heildekkande ansiktsplagg, slik mange i Al-Hol-leiren gjer.

(©NPK)