Skarp Amnesty-kritikk mot Malta i ny rapport

I ein ny rapport rettar menneskerettsorganisasjonen skarp kritikk ikkje berre mot Malta, men også Italia og EU. Det har lenge vore kjent at EU støttar den libyske kystvakta i arbeidet med å hindre at flyktningar og migrantar tek seg til Europa. Men Amnesty International meiner at Maltas regjering dette året har skjerpa tiltaka i den grad at dei er både ulovlege og nokon gonger heilt utan sidestykke.

– Malta nedlèt seg til stadig meir foraktelege og ulovlege taktikkar for å sluntre unna ansvaret dei har for menneske i nød. På skammeleg vis har EU og Italia normalisert samarbeidet med Libya om grensekontroll, men å sende folk tilbake til fare i Libya, er alt anna enn normalt, seier Elisa De Pieri, regional forskar i Amnesty International.

– EUs medlemsland må slutte å hjelpe til med å returnere folk til eit land der dei blir utsette for useielege skrekkelege hendingar, legg ho til.

Straffriheit

Rapporten, som blir offentleggjord tysdag, har fått namnet «Bølger med straffriheit: Maltas brot på rettane til flyktningar og migrantar i det sentrale Middelhavet».

Der peikar organisasjonen på at tallause menneske blir utsette for grufulle lidingar og livstruande situasjonar som følgje av Maltas strategiar for å hindre båtane i å nå øya. Malta blir òg skulda for å ha brukt koronapandemien som eit påskot til å erklære landet som ein utrygg stad å gå i land.

I rapporten blir spesielt éin episode som skjedde 2. påskedag nemnd, og som ifølgje Amnesty viser kor langt maltesiske styresmakter er villige til å gå for å hindre at dei må ta seg av nye asylsøkjarar.

Då vart 51 menneske, blant dei sju kvinner og tre barn, returnert til Libyas hovudstad Tripoli etter å ha vorte redda av ein fiskebåt i farvatn der maltesiske styresmakter har ansvaret for å hjelpe når menneske hamnar i skipsnød.

Døde om bord?

Då båten nådde Libya var fem menneske døde, og overlevande har fortalt at ytterlegare sju personar var sakna på sjøen. Dei har òg fortalt at ingen om bord fekk medisinsk hjelp. Maltesiske styresmakter har stadfesta at det var dei som leidde operasjonen.

Hendinga vart granska, men mange spørsmål står framleis svarlause. Mellom anna er det ikkje kjent korleis dei tolv personane døydde, og korleis det hadde seg at 51 personar vart transporterte tilbake til Libya sjølv om det er ulovleg. Dommaren som utførte granskinga, tok ikkje forklaringar frå nokon av dei 51 personane, og det vart heller ikkje forsøkt å avdekkje kven som hadde ansvaret for at fiskebåten fekk ordre om å ta flyktningane og migrantane til Libya.

Over 7.000 returnerte

Ifølgje rapporten vart 7.256 personar tekne med tilbake til Libya av den libyske kystvakta frå byrjinga av januar til 27. august. Kystvakta rykkjer ofte ut etter å ha vorte varsla om båtar av fly som overvaker området i regi av Frontex og andre EU-institusjonar.

Amnesty har i år òg avdekt overgrep mot flyktningar og migrantar på grensa mellom Kroatia og Bosnia og på grensa mellom Hellas og Tyrkia. Organisasjonen ber om at EU etablerer eit uavhengig og effektivt system som skal overvake menneskerettsbrot på dei ytre grensene i unionen for slik å sikre at dei som gjer seg skuldig i brot, blir stilte til ansvar.

Åtvaring til EUs leiarar

Elisa De Pieri meiner at EUs leiarar har noko av ansvaret for overgrepa som menneske blir utsette for etter å ha vorte returnert til Libya. Mange blir sitjande innesperra på ubestemt tid i leirar der dei risikerer tortur og anna mishandling.

– Det skrekkelege som rammar menneske som blir returnerte til Libya, må vere ei åtvaring til europeiske leiarar om ikkje å samarbeide med land som ikkje respekterer menneskerettane. Ved at ein held fram med å gi makt til overgriparar og stikk hovudet i sanden når det blir gjort overgrep, er EU-leiarane medansvarlege for dei, seier ho.

