Helseminister Matt Hancock seier at det har vore ein betydeleg auke i talet på positive koronatestar i Bolton nordvest i England, spesielt frå pubar. Det er no registrert 120 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar i byen, noko som er det høgaste i landet.

– Auken i talet på tilfelle i Bolton kjem delvis av at personar i 20- og 30-åra sosialiserer. Vi veit dette ut frå kontaktsporing, sa Hancock til Parlamentet tysdag.

