Solberg: Lukasjenko ikkje legitimt vald

– Det er ikkje noko grunnlag i det valresultatet som har vore, for å seie at han har vorte legitimt vald. Det bør vere eit nytt val, seier ho til NTB.

Solberg møtte tysdag ein av dei kviterussiske opposisjonsleiarane, Svetlana Tikhanovskaja, i Litauens hovudstad Vilnius.

Den norske statsministeren seier det no er behov for eit nytt, fritt og rettferdig val med internasjonale observatørar til stades.

– Det er det einaste som kan avgjere kven som er legitim til å kunne styre, seier ho.

Dramatiske historier

Tikhanovskaja tok imot Erna Solberg i Vilnius, der ho har levd i eksil sidan 11. august. Bakteppet for møtet var dramatisk: Ein annan opposisjonsleiar, Maria Kolesnikova, er no i forvaring i heimlandet etter å ha vorte køyrd til grensa mot Ukraina natt til tysdag.

– Hendingane dei siste dagane, med andre leiarar som anten har måtta reise eller har forsvunne, viser at det blir slått hardare ned på opposisjonen. Dette set eit stort press på rørsla, seier Solberg.

– Eg opplever at dette er ein genuin grasrotrørsle, folk som ikkje er ekstremt trena i det politiske livet, men vil at landet skal styrast på eit annan måte.

37 år gamle Svetlana Tikhanovskaja vart presidentkandidat etter at ektemannen Sergej Tikhanovskij vart arrestert og nekta deltaking i valet.

EU har bede om umiddelbar lauslating av fleire hundre demonstrantar og opposisjonelle, og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer det han beskriv som vilkårlege arrestasjonar og bortføringar av opposisjonelle.

«Har kanskje sete litt for lenge»

Aleksandr Lukasjenko har styrt den tidlegare sovjetrepublikken mellom Russland og Polen med hard hand sidan 1994. I eit intervju tysdag opna han for at han kanskje har sete for lenge ved makta, men klargjorde samtidig at han ikkje har nokon planar om å gå av no.

– Ja, kanskje eg har sete litt for lenge, skal han ha sagt i intervjuet.

Tikhanovskaja bad same dag i ein tale til Europarådets parlamentarikarforsamling vestlege land halde oppe pressa på Kviterusslands styresmakter.

– Landet mitt, nasjonen min, folket mitt treng hjelp no. Vi treng internasjonalt press mot regimet og mot den personen som desperat klamrar seg til makta, sa ho.

– Vi treng sanksjonar mot dei som utskriv og gjennomfører kriminelle ordrar, som bryt med internasjonale normer og menneskerettar.

Ikkje aust-vest-konflikt

Erna Solberg er samtidig oppteken av at konflikten i landet ikkje skal bli ein ny konflikt mellom Vesten og Russland, som er Kviterusslands næraste støttespelar både politisk og økonomisk.

– Vi er opptekne av at dette ikkje bør tolkast inn i eit aust-vest-spel. Dét er ikkje grunnlaget for dette, seier Solberg.

Ho understrekar at det er det kviterussiske folket som må avgjere kven som skal styre landet.

– Håpet mitt er at Russland skjønner at det òg er i russisk interesse at det kviterussiske folket får bestemme sjølv og ikkje opplever at det er eit angrep på Russland. Det er det ikkje, seier Solberg.

Men etter folkeopprør nabolanda Ukraina, Georgia og Kirgisistan er det liten tvil om at Russlands president Vladimir Putin fryktar at det same skal skje i heimlandet. Det kom òg Lukasjenko sjølv inn på tysdag.

– Veit de kva vi kom fram til saman med det russiske etablissementet og leiarskap? Viss Kviterussland fell, står Russland for tur, sa han tysdag.

