Stoltenberg fordømmer bortføringar i Kviterussland

I telefonsamtalar med utanriksministrane i Latvia, Polen og Estland har Stoltenberg gitt uttrykk for alvorleg bekymring for dei vilkårlege arrestasjonane til kviterussiske styresmakter og bortføringar av opposisjonelle, heiter det i ei pressemelding frå Nato tysdag.

Stoltenberg meiner dette er uakseptable brot på internasjonale normer.

I det som tilsynelatande er eit svar på påstandar frå kviterussiske styresmakter om at Nato forsterkar nærværet sitt med fleire soldatar i regionen, gjentek han at Nato framleis er på vakt, strengt defensiv og klar til å forhindre all aggresjon mot Nato-allierte.

