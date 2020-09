Trump seier Tyskland bør droppe russisk gassrøyrleidning

utenriks

Trump åtvara samtidig om at det kan vere vanskeleg for Tyskland å trekke seg frå prosjektet.

– Tyskland er i ein svært svekt posisjon med tanke på energi. Dei har sett seg sjølv i ein veldig, veldig dårleg posisjon, sa Trump på ein pressekonferanse utanfor Det kvite hus.

Statsminister Angela Merkel har tidlegare avvist at Tyskland vil bruke Nord Stream 2-prosjektet for å leggje press på Russland i Navalnyj-saka. Tyske styresmakter meiner at den russiske opposisjonspolitikaren vart forgifta av ein militær nervegass.

Ein talsperson seier no at regjeringa ikkje ser bort frå å bruke Nord Stream 2-prosjektet som eit svar på forgiftinga av Navalnyj.

Bygginga av Nord Stream 2 nærmar seg ferdigstilling og involverer ei rekkje europeiske selskap, blant dei norske Kværner. Prosjektet vil gjere det mogleg for Russland å eksportere gass direkte til Tyskland under Austersjøen.

Tyskland har tidlegare vore tydeleg i forsvaret for gassleidningen og reagerte med fordømming då USA i sommar innførte sanksjonar i eit forsøk på å stanse bygginga.

USA meiner røyrleidningen vil gjere EU avhengig av russisk naturgass, medan dei som er kritiske til USAs inngriping, meiner USA prøver å verne sitt eige sal av naturgass til EU.

Trump gjentok måndag at det er urettferdig overfor USA at Tyskland kjøper gass frå Russland, medan landet ikkje oppfyller Nato-forpliktinga om på bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar.

