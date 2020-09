Trump-tilhengarar og motdemonstrantar støytte saman i Oregon

utenriks

Det skjer litt over ei veke etter at ein medlem av eit høgreradikal gruppering vart skoten og drepen då ein Trump-kortesje køyrde gjennom Oregons største by Portland.

Væpna menn i paramilitære klede var blant gruppa av folk, som også inkluderte familiar og eldre, som samla seg for å køyre gjennom Oregon City, ein av Portlands forstader. Dei om lag 300 køyretøya var prydde med flagg som uttrykte støtte til Trump, QANON-rørsla og politiet.

Ei mindre gruppe frå den høgreekstreme gruppa Proud Boys heldt fram til delstatshovudstaden Salem, der fleire Trump-støttespelarar hadde samla seg.

Ved eit høve støtte Trump-tilhengarane og motdemonstrantar saman. Ei gruppe Black Lives Matters-demonstrantar vart skotne på med paintball-kuler, men situasjonen løyste seg raskt då politiet kom til staden.

Arrangørane av kortesjen «Oregon For Trump 2020» sa at dei ikkje hadde til hensikt å køyre inn i Portland, som ligg om lag 32 kilometer nord for Oregon City.

Demonstrasjonane i Portland starta i mai etter at George Floyd vart drepen av politiet i Minneapolis og har halde fram i over 100 dagar. Den 29. august vart ein kvit mann frå ei høgreorientert gruppe drepen i samanstøytar i byen. Ein mann som var mistenkt for drapet, vart skoten og drepen då politiet skulle arrestere han.

