Biden har stø kurs mot Det kvite hus, meiner ekspertar

Britiske Economist analyserer løpande meiningsmålingar og dessutan økonomiske og demografiske data for å spå utfallet av det amerikanske presidentvalet.

Prognosen blir oppdatert dagleg og gir no Demokratanes kandidat Joe Biden 84 prosents vinnarsjanse i november.

For éin månad sidan gav Economist Biden 90 prosent vinnarsjanse, men president Donald Trump har sidan innhenta noko av forspranget.

Flest stemmer

Dersom Economists analyse slår til, vil Biden sikre seg 53,6 prosent av stemmene på valdagen, men flest stemmer sikrar ikkje nødvendigvis siger i amerikanske presidentval.

Det fekk Hillary Clinton smerteleg erfare då ho tapte til Trump i 2016, sjølv om ho fekk nærare 2,9 millionar fleire stemmer.

Trump sikra siger og flest valmenn i dei såkalla vippestatane, men vil ifølgje Economist denne gongen måtte sjå seg slått. Biden ligg ifølgje analysen deira an til å få 334 valmenn, langt fleire enn dei 270 som trengst for å kunne flytte inn i Det kvite hus.

Klar favoritt

Economist er ikkje åleine om å spå klar siger til Biden, noko òg statistikkguruen Nate Silver i nettstaden FiveThirtyEight gjer.

Gjennom analyse av meiningsmålingar, historiske og demografiske data, og dessutan avansert datasimulering, spår han at Biden vil få 52,5 prosent av stemmene, ha 71 prosents vinnarsjanse og vil sikre seg 321 valmenn.

Trump vil ifølgje FiveThirtyEights analyse truleg ende opp med 46,2 prosent av stemmene, fleire enn i 2016, men må nøye seg med 217 valmenn og har ifølgje Silver ikkje vind i segla.

Det britiske tidsskriftet New Statesmen køyrar òg avanserte analysar basert på meiningsmålingar, økonomiske og demografiske data, og dessutan avansert datasimulering.

Dei gir Biden 80,6 prosent vinnarsjanse og spår at han vil sikre seg 327 valmenn, uendra frå ein månad tilbake.

Viktige vippestatar

Eit gjennomsnitt av dei siste nasjonale meiningsmålingane i USA, utført av RealClearPolitics, gir Biden 49,9 prosent oppslutning, mot 42,8 prosent for Trump.

Dette er ingen garanti for siger, sjølv om Demokratanes utfordrar òg leiar i vippestatane Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nord-Carolina, Florida og Arizona.

Bidens forsprang i Nord-Carolina har likevel krympa frå over 5 til 0,6 prosentpoeng sidan byrjinga av august, viser målingane.

Det same har skjedd i Florida, USAs tredje mest folkerike delstat, der Bidens forsprang no ifølgje målingane har falle til 1,8 prosent.

FiveThirtyEight, som vekter meiningsmålingane etter kor treffsikre dei har vore tidlegare, gir Biden eit noko større forsprang både i Nord-Carolina og Florida, høvesvis 1,8 og 2,7 prosentpoeng.

Åtvarar mot overrasking

Sjølv om analysane tyder på presidentskifte i USA, åtvarar enkelte mot å ta Bidens siger på forskot.

Filmskaparen Michael Moore, som var blant dei få som spådde Trumps siger i 2016, hevdar oppslutninga om Trump er aukande, ikkje minst i Michigan der Bidens forsprang har krympa frå 10 til 2,6 prosentpoeng.

– Er de mentalt førebudd på å bli lurt trill rundt av Trump igjen, spør Moore.

Idéhistorikaren og forfattaren Dag Herbjørnsrud trur òg at Trump vinn, og viser til at han no har større oppslutning i fleire av vippestatar enn då han vann over Hillary Clinton i 2016.

– Politikk i 2020 handlar ikkje om fakta, men om kjensler, konstaterte Herbjørnsrud nyleg i ein debattartikkel, der han mellom anna viste Brook University-professor Helmut Norpoth som spår at Trump vil vinne med endå større margin enn i 2016.

