EU kallar britane inn til møte om ny brexit-lov

utenriks

EU er bekymra for at forslaget på onsdag vil endre utmeldingsavtalen som vart inngått før britane vinka farvel til unionen i vinter.

– Slik det ser ut no, vil det beste vere å kalle inn til eit ekstraordinært møte i komiteen. Så kan dei britiske kollegaene våre forsikre oss om at avtalen vil verte etterlevd og implementert på rettferdig vis, seier EU-kommissær Maros Sefcovic.

Han seier at han tysdag snakka med Michael Gove, den britiske ministeren som har ansvaret for å førebu livet etter utmeldinga. I samtalen gav Sefcovic uttrykk for sterk bekymring.

Det omstridde lovforslaget gjeld mellom anna ein protokoll om Nord-Irland som er ein del av utmeldingsavtalen. Leiaren i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, varslar at ho vil svare seinare på onsdag, så snart kommisjonen veit kva som står i forslaget. Ho er bekymra for planane om å bryte den eksisterande avtalen.

– Det er eit brot på folkeretten og vil undergrave tilliten, skriv ho på Twitter og legg til «pacta sunt servanda», latin for «avtalar skal haldast».

Tysdag innrømde Storbritannias Nord-Irland-minister at lovforslaget inneber eit «svært spesifikt og avgrensa» brot på folkeretten.

