FN fryktar at barnedøyelegheita vil auke

utenriks

Rundt 5,2 millionar barn døydde før dei fylte fem år i 2019, drygt 14.000 kvar einaste dag, og dei aller fleste av dei av sjukdom som ein lett kunne ha førebygd eller behandla, viser tal frå FN.

Sjølv om talet er uhyggjeleg høgt, er det langt lågare enn for få tiår sidan. I 1990 døydde 12,5 millionar barn under fem år, over 34.000 dagleg.

Medan det i 1990 var 93 barnedødsfall per 1.000 fødslar i verda, var talet falle til 76 ti år seinare og i fjor nede i 38. Det er ein nedgang på nesten 60 prosent, men framleis døyr det eit nyfødt barn kvart 13. sekund.

Stadig fleire veks opp

Store vaksinasjonskampanjar og behandling av fødselskomplikasjonar og sjukdommar som malaria og lungebetennelse har likevel redda millionar av liv.

– Det faktumet at fleire barn enn nokosinne i historia lever til å oppleve eittårsdagen, viser kva vi kan oppnå når verda gjer helse og velvære til førsteprioritet, seier leiaren i Verdshelseorganisasjonen (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

No fryktar han og andre at koronapandemien skal snu den positive utviklinga og viser mellom anna til at helsevesenet i mange land er i ferd med å bryte saman.

Vi kan førebyggje

– Verdssamfunnet har komme altfor langt i arbeidet med å utrydde barnedød som lèt seg førebyggje, til å la covid-19-pandemien stanse oss, seier Unicefs leiar Henrietta Fore.

– Når barn blir nekta tilgjenge til helsetenester fordi systemet er overbelasta, og når kvinner av frykt for å bli smitta er redde for å føde på sjukehus, då er òg dei offer for covid-19, seier ho.

– Utan umiddelbare investeringar i dei overbelasta helsetenestene, vil millionar av barn under fem år, særleg nyfødde, komme til å døy, åtvarar Fore.

Flest i Afrika

Over halvparten av alle barnedødsfall i fjor fann stad i Afrika sør for Sahara, medan 28 prosent skjedde i sentrale og sørlege Asia, viser ein rapport utarbeidd av Unicef, WHO, Verdsbanken og FNs befolkningsfond.

I land som Nigeria, Somalia, Tsjad og Den sentralafrikanske republikken døyr meir enn kvart tiande barn før dei fyller fem år, og situasjonen er nesten like ille i land som Sør-Sudan, Mali og Burkina Faso.

I Afghanistan og Pakistan døydde kvart 17. barn før fylte fem år i fjor, og òg der fryktar FN no at koronapandemien vil forverre situasjonen kraftig.

Johns Hopkins University i USA talfesta i mai at pandemien ville krevje nærare 6.000 fleire barneliv dagleg, og smittespreiinga har sidan skoten fart både i Afrika, Latin-Amerika og Asia.

(©NPK)