Helikopter kjempar mot tida for å redde skogbrannoffer i California

Helikopter trassar den farlege og tjukke røyken for å hente ut folk som blir trua av ein brann nær Fresno sentralt i California. I helga og måndag vart 200 personar henta ut frå eit populært turområde i Sierra National Forest.

Tysdag heldtredningsarbeidet fram, og 164 personar er henta ut frå det same området. Det vart jobba med å redde ytterlegare 17 personar, opplyser guvernør Gavin Newsom, som fortel at pilotane må bruke nattoptikk for å navigere.

– Vi har å gjere med utfordringar vi ikkje har sett tidlegare i moderne tider, seier han om situasjonen.

Eit ukjent tal personar ventar på å bli redda frå området Tollhouse, der flammane har omringa fleire heimar. Videoar i sosiale medium viser flammar som omringar turområdet Mammoth Pool Reservoir.

Den såkalla Creek Fire har svidd av meir enn 57.000 hektar og var tysdag ikkje under kontroll.

Den kraftige vinden og svært høge temperaturar er ei utfordring for dei 14.000 brannmannskapa som kjempar mot dei 25 store skogbrannane i delstaten. Til saman har brannane svidd av meir enn 890.000 hektar, ein ny dyster rekord for California.

Om lag 14 brannfolk fekk brann- og røykskadar då dei prøvde å verne ein brannstasjon i Los Padres National Forest. Dei søkte tilflukt då flammen overvann dei, og tre vart flogne til sjukehus. For ein av dei skal tilstanden vere alvorleg.

Meir enn 170.000 straumkundar er utan straum sidan kraftselskapet PG & E har måtta kutte forsyninga som på grunn av den ekstreme skogbrannfaren, og fleire straumbrot er planlagd.

